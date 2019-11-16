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суббота, 16 ноября 2019 17:54

Жители холодных квартир перекрыли проспект
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Жители одного из домов в Киеве перекрыли движение автомобилей на проспекте Победы из-за отсутствия в их доме отопления. Из-за этого на дороге образовались заторы, сообщает "Киев оперативный". На месте работают правоохранители.

"Люди вышли на митинг изза того что дом нe подключают к отоплeнию потому что тe что бухгалтeр украла 2 миллиона гривен, - пишет в фейсбук участница протеста. - То есть деньги, которые жители дома платили за прошлый сeзон отоплeння. Цель митинга - привлечь внимание мeрии города и правоохранителных органов к ситуации".

"В будни дорогу не перекрываем, сейчас там ходит тоже много водителей, - добавляет другая протестующая. - В будни по кабинетам ходим и письма пишем 2 недели. А в ответ тишина и плесень на стенах. Прошу всех отнестисть с пониманием".

В Украине по состоянию на 7 ноября к отоплению были подключены 95% объектов социальной сферы и 91,4% жилых домов.

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Дата
16
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