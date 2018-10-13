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суббота, 13 октября 2018 11:20

Зимой украинцев ждет 9 выходных

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Зимой украинцев ждет 9 выходных
Новый год и Рождество украинцы будут праздновать 9 дней. Фото: Чернівецький Промінь

По распоряжению Кабмина были определены официальные выходные дни к празднованию Нового 2019 года и Рождества. Официальными выходными станут по 3 дня на Новый год и Рождество по обоим обрядами.

Праздничные выходные начнутся с Рождества по Григорианскому/Новоюлианскому календарю - 23,24 и 25 декабря - официальные выходные дни. За понедельник, 24 декабря, придется отработать в субботу, 22 декабря.

На Новый год граждане будут отдыхать тоже 3 дня: 30 и 31 декабря 2018 и 1 января 2019 года. Однако за понедельник, 31 декабря, придется отработать 29 декабря, в субботу.

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На Рождество по Юлианскому календарю выходные - 5,6 и 7 января 2019 года.

Всего в этом году утвердили 15 дополнительных выходных. В целом в этом году будем отдыхать 115 дней, не учитывая отпуска.

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