Женщины-полицейские снялись в уникальной фотосессии

Патрульная полиция Волынской области инициировала фотопроект ко Дню матери, в котором женщины-полицейские снялись со своими детьми.

"Женщины в патрульной полиции - особые и невероятные. Еще большего уважения заслуживают те, кто воспитывает детей - кто-то совсем маленьких, а кто-то взрослых. Совмещать материнство и службу - непросто, но возможно", - пишет в Facebook пресс-служба ведомства.

Как отмечается, идею поддержал фотограф Ярослав Близнюк. В прошлом году он снимал патрульных с их мамами.

Он говорит, что главное в семейных фотосессиях - настрой на позитив. Поэтому когда патрульные приходили в студию строгими, их непросто было развеселить. Было заметно, что у них сложная работа.

"Но и результат от того приятнее, ведь сейчас они будут иметь приятное воспоминание, связанное и с работой, и с детьми", - говорит фотограф.

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Всего в патрульной полиции Луцка и Ковеля сейчас работает 19 женщин-матерей, которые воспитывают 29 детей.

12 мая в Украине отмечали День матери. В этот день поздравляют исключительно матерей и беременных женщин - будущих мам. Праздник возник в США. Сначала это была идея пацифистов - отмечать этот день как день единства матерей в борьбе за мир.