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воскресенье, 12 мая 2019 09:29

День матери в Украине: история праздника

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День матери в Украине: история праздника
В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери. Фото - firtka.if.ua

В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери. Праздник установлен Указом Президента "О Дне матери" от 10 мая 1999 года и отмечается каждое второе воскресенье мая.

В этот день поздравляют исключительно матерей и беременных женщин - будущих мам. Праздник возник в США. Сначала это была идея пацифистов - отмечать этот день как день единства матерей в борьбе за мир. Но подобная концепция не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала трогательные письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Первым признал День матери официальным праздником штат Вирджиния в 1910 году. Через 4 года, в 1914-м, президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

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После завершения Первой мировой войны День матери начали отмечать и в некоторых европейских странах. Сегодня День матери отмечается в 85 странах мира.

Украинцы тоже присоединились к празднованию Дня матери, и произошло это в 1928 году, правда не в Украине, а в Канаде. Инициатором стал Союз украинок Канады. В следующем году праздник отмечался уже и во Львове. С установлением советской власти на западноукраинских землях праздник был запрещен. Лишь с 1990 года благодаря усилиям общественных организаций, в частности Союза украинок, праздник матери вернулось в Украину.

Оргкомитет "Пробега под каштанами" в Киеве приглашает всех желающих принять участие в спортивно-семейном мероприятии по случаю празднования Дня матери. Дата проведения - 12 мая, воскресенье. Начало: 10:00.

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Дата
12
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