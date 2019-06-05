Женщина обжаловала в суде новое украинское правописание

Украинка будет судиться из Кабмином из-за нового правописания. Фото: Loyer

Украинка подала иск в суд против Кабмина из-за новой редакции украинского правописания.

Женщина обжаловала новое правописание в интересах дочери, которая учится в седьмом классе. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

"По мнению истицы, Правительство, принимая изменения в правописания, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучения и грамотное использование", - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

22 мая Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания. С целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения орфографических норм Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 №309 "Вопросы украинского правописания".