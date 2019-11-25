Жена Зеленского рассказала, как хочет изменить школьное питание

Елена Зеленская взялась за школьную еду. Фото: 1+1

Супруга президента Украины Елена Зеленская планирует реформировать питание в школах.

"Мы хотим сделать классификацию школ, которым государство будет помогать по-разному. Есть школы, у которых совсем ничего нет. То есть там будет больше финансирования", - рассказала Зеленская в интервью ТСН.Тиждень.

"В некоторых странах детям дают стакан молока и они принудительно его выпивают. А если у нас будет программа яблоко для ребенка. У нас яблоки просто гниют на Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много. Вас это не возмутит?", - пояснила первая леди.

По словам женщины, школьники поддерживают такое решение, ведь сами уже сознательно относятся к тому, что едят.

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"Дети все понимают, хотят перемен. А взрослые, к сожалению, мне кажется, не понимают, почему котлеты с кашей - это для ежедневного употребления плохо. В понедельник хорошо. А во вторник - давайте еще и салатик добавим", - сказала Елена Зеленская.

На этой неделе супруга президента Украины обсудила с лидерами школьного самоуправления качество питания в учебных заведениях, после чего выдвинула идею проведения онлайн-анкетирования для школьников и их родителей.