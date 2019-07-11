"Жена владеет, а я руковожу" - как семья Медведчука зарабатывает в России

Большинство активов Медведчука записаны на жену. Фото: 24СМИ

Пророссийский политик Виктор Медведчук и его жена телеведущая Оксана Марченко имеют нефтяной бизнес в России.

Ростовский миллиардер Сергей Кислов продал им свои нефтеперерабатывающие активы. Теперь контрольным пакетом акций сразу 5 его компаний - "Новошахтинского завода нефтепродуктов", "НЗНП Трейд", "Юг Энерго", "Торгового Дома НЗНП" и "Роузвуд Шиппинг" - обладает кипрский оффшор Ventolor Investment Limited. Пути от него по цепочке оффшоров ведут к Оксане Марченко. Акции Кислова постепенно скупались от 2014 года, пишет proekt.media.

Непосредственно Медведчук является основателем только Союза адвокатов Украины и руководит движением "Украинский выбор - право народа". Большая часть его активов записана на жену и партнеров.

"Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом. Она владеет им, а руковожу я. Делаем мы вместе это успешно. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои "любимые" американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. Вот с этим связаны все особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье", - сказал Медведчук 2018 года в эфире телеканала NewsOne.

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Бизнес Медведчука-Марченко может быть связан с семьей народного депутата Тараса Козака, который владеет телеканалом NewsOne. Его гражданская жена Наталья Лавренюк является соучредителем "НЗНП Трейд". Также Марченко, Медведчук и Лавренюк летали вместе на частном самолете в Россию, установили журналисты "Схем". Марченко и Лавренюк дружат в Instagram, последняя поддерживала телеведущую, когда и участвовала в шоу "Танцы со звездами".

Еще одним доказательством связи Козака с нефтеперерабатывающим бизнесом в России является его декларация о доходах. В ней депутат указал, что владеет кипрской компанией Havanor Management Limited. Руководитель у этого офшора такой же, как у одного из владельцев "Юг Энерго", а адрес совпадает еще с двумя офшорами. Именно этой фирме принадлежит Новошахтинский завод нефтепродуктов.

Он не крупнейший игрок на российском нефтяном рынке, однако его доходы в последние несколько лет стабильно растут. По итогам 2017 года чистая прибыль выросла в 3,6 раза. В этом году все 5 компаний, совладельцами которых близки к Медведчука и Козака оффшоры, в сумме заработали 6 млрд руб.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 июля встретился со скандальным лидером "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком. Также на встрече присутствовали еще один член "Опоплатформы" Вадим Рабинович, официальный владелец телеканала NewsOne Тарас Козак и представитель РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов.