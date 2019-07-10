Кум Путина снова двинулся в Москву с тремя нардепами

Медведчук с Бойко катаются к агрессору регулярно.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 8 июля встретился со скандальным лидером "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Они собрались в штабе партии "Единая Россия", сообщает пропагандистский ресурс РИА "Новости"

Также на встрече присутствовали еще один член "Опоплатформы" Вадим Рабинович, официальный владелец телеканала NewsOne Тарас Козак и представитель РФ в Трехсторонний контактной группе Борис Грызлов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: Пророссийский Медведчук не будет иметь никаких монополий

В Минске кум Путина Виктор Медведчук появился с представителями российских боевиков Денисом Пушилиним и Леонидом Пасичником. Там заявил о передаче 4 украинцев, содержащихся боевиками в плену.