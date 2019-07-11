Скандальный фильм о Донбассе покажут на канале Медведчука

Режиссер Оливер Стоун известен приверженностью к лидерам-диктаторам и антиамериканскими взглядами.

Документальный фильм "Открывая Украину" американского режиссера Оливера Стоуна покажут на одном из украинских телеканалов.

"Это рассказ Стоуна о событиях в Украине устами президента РФ Путина и его кума Виктора Медведчука. Судя по отбору протагонистов, нарратив фильма очевиден: "В 2014 году на Майдане был государственный переворот при поддержке агентов ЦРУ, повлекший гражданский конфликт на пророссийском Донбассе", - сообщает "Радио Свобода".

Допремьерный показ фильма прошел 4 июля на международном, но малоизвестном кинофестивале в городе Таормина на Сицилии (Италия). Итальянская национальная пресса почти проигнорировала презентацию - короткая новость о мероприятии появилась на страницах некоторых сицилийских изданий.

"Оливер Стоун давно известен приверженностью к лидерам-диктаторов и антиамериканскими взглядами в своей кинотворчестве. То, что он представил на фестивале в курортном городе Таормина - лишь часть документального кинопроекта, который будет готов к концу лета.

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Затем ленту "Открывая Украину" планируют показать в четырех сериях на украинском телевидении, информирует местная пресса, цитируя Оливера Стоуна.

Транслировать фильм будут на телеканале "112 Украина" в середине месяца - 13 либо 16 июля (по разным анонсами).

В 2017 году Оливер Стоун снял четырёхсерийный фильм "Интервью с Путиным", где российский президент озвучил свое видение многих событий, в частности относительно войны в Грузии и Украине, отношение к НАТО и многое другое.