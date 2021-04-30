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пятница, 30 апреля 2021 11:12

Земельная реформа, которую проводит правительство, углубит проблемы села - эксперт

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Земельная реформа, которую проводит правительство, углубит проблемы села - эксперт
Борис Кушнирук: "Реформа, которую проводит правительство, закладывает негативы, которые выстрелят через 10-15 лет". Фото: Gazeta.ua

Закон о земельной децентрализации, принятый накануне Верховной Радой, определяет процедуру пользования земельными участками. Однако результаты земельной реформы могут оказаться губительными для украинского села. Об этом Gazeta.ua рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Закон предусматривает право пользования и распоряжения земельными участками в пределах объединенных общин. Существовала модель центрального органа государственной власти – районной или областной госадминистрации, руководившей земельными участками, хотя они находились в пределах общины. Именно общины, а не чиновники, должны распоряжаться ими. Этот закон в определенной степени устанавливает процедуры – кто и как распоряжается наделами. Это важное решение", – сказал эксперт.

Впрочем, последствия земельной реформы мы сможем увидеть лишь в далекой перспективе, утверждает Борис Кушнирук.

"Та реформа, которую проводит правительство, закладывает негативы, которые выстрелят через 10-15 лет. Вызовет дальнейшее опустошение сельских районов. Для крупных компаний, холдингов, занимающихся выращиванием массовых сельскохозяйственных культур, нужно довольно малое количество рабочих рук. Поэтому лишенные работы сельские жители будут спиваться и выезжать. Это приведет к концентрации людей в городах, где для них не будет работы, потому что производственные мощности перемещены в небольшие населенные пункты. Произойдет еще большее расслоение населения. Для выращивания сельскохозяйственных культур не будет ни инфраструктуры, ни людей. Уже сейчас в Украине почти пустые села, где проживает по несколько семей. Отдельные компании приезжают весной, обрабатывают землю и сеют, осенью собирают урожай – и все. Это такая деградационная модель всей системы, существующей в сельской местности. И реформа, проводимая сейчас, не решает этой проблемы, не стимулирует создание сельских предприятий, заинтересованных в развитии территории. А если не будет фермеров – в селе не будет необходимости в людях. Вся земля будет сконцентрирована в собственности агрохолдингов", – убежден экономист.

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Насчет негативной позиции Тимошенко в отношении этого закона эксперт отмечает:

"Юлия Тимошенко играет на страхах, связанных с продажей-куплей земли. Отношение к этому в обществе очень неоднозначно. Нужна государственная поддержка с отсрочкой выкупа земли на 20 лет. Проблема земельной реформы в том, что она фактически не решает поставленную задачу – формирование слоя малых сельскохозяйственных производителей. Но Тимошенко об этом не говорит".

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс относительно совершенствования управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Закон предусматривает передачу земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность органов местного самоуправления. Исключением должны стать земли, необходимые государству для выполнения его функций. Также закон предусматривает ограничения в использовании земель территорий и объектов природно-заповедного фонда.

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