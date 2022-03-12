"Зеленые коридоры" в Сумской области: обнародовали маршруты на 12 марта

12 марта в Сумской области запланированы шесть "зеленых коридоров".

Украинские власти согласовали с оккупантами маршруты для эвакуации гражданского населения, сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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Направления движения:

Тростянец - Полтава: Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Сумы - Полтава: Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Лебедин - Полтава: Лебедин - Штеповка - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Конотоп - Полтава: Конотоп - Шевченково - Хмелев - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Великая Писаревка - Полтава: Великая Писаревка - Ахтырка - Хухра - Котельва - Полтава

Краснополье - Полтава: Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава

Выезд автобусами в Сумах:

Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00. Основной выезд: возле памятника "Алеше", (р-н школы 2).

Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью)

- БК "Химик";

– ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана";

- "Бильбоу" на пр. Курском;

– ТЦ "Монуфактура".

Места сбора в Лебедине, Конотопе, Краснополье, Большой Писаревке – возле городских/поселковых советов. Время выезда колонн – 9:00

Место сбора и маршрут движения по городу Тростянец: ул. Кенига стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б.Хмельницкого - ул. Гришина (объездная) – ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы. Время выезда колонны – 9:00

В Сумах 9 марта образовались огромные очереди из местных жителей и частных автомобилей, пытавшихся эвакуироваться из города. На выезде из Сум – в месте, указанном для посадки на эвакуацию мирного населения, – собрались тысячи человек, а очередь из автомобилей растянулась от центра города.

В тот день из Сум эвакуировали более 43 тыс. человек, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.