"Зеленского подставили" - Порошенко об отмене парада

Порошенко прокомментировал отмену парада. Фото: Сensor

Бывший президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что парад ко Дню независимости необходимо проводить.

Также Порошенко отметил, что информация о том, что в бюджете заложено 300 млн грн на парад и их можно перераспределить на премии военным, не соответствует действительности. Об этом он сказал в эфире программы "Главная тема. Выбор" на телеканале "Украина".

"Такой заоблачной суммы там не указано. Потому что нет таких расходов. Позиция первая - средства на вещевое обеспечение, средства на техническое обеспечение, средства на боевую учебу. Они предусмотрены и будут потрачены. Перераспределить их неоткуда. Вторая позиция - все пять лет наши воины получали премии - и те, кто находится на фронте, и те, кто участвуют в параде. Парад - это не просто отчет армии и главнокомандующего о сделанном, но это и возможность гражданам почтить своих защитников ", - отметил Порошенко.

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По его словам, Зеленского "подставили, когда предоставили цифры, которые не соответствуют действительности".

"Я утверждал и подписывал бюджет на заседании Совета национальной безопасности и обороны. И этой суммы, 300 млн гривен исключительно на проведение парада, там нет", - подчеркнул Порошенко.

Президент Владимир Зеленский отменил парад на День Независимости. Зато хочет выделить 300 млн грн на премии украинским военным. Заверил, что празднование 24 августа пройдет в новом формате.