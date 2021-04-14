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среда, 14 апреля 2021 20:23

Зеленский завоевывает электорат Порошенко - может ли переизбраться

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Зеленский завоевывает электорат Порошенко - может ли переизбраться
Будет ли идти Зеленский на второй срок - Агия Загребельского. Фото: Тарас Подолян

Зеленский может переизбраться на второй срок. Уже идет полноценная президентская кампания, смотрим сериал "Слуга народа" о санкциях Совета нацбезопасности и обороны. Зеленский пытается завоевать проукраинский электорат Порошенко. Об этом говорит в интервью журналу "Краина" экс-государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины Агия Загребельская.

Команда Зеленского заявила о его намерениях баллотироваться на второй срок.

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"Его поддерживают ключевые олигархи. До сих пор олигархи через телевидение заводили президентов на Банковую. Дать человеку узнаваемость перед выборами могут четыре крупнейшие медиагруппы. Но время идет. Развиваются альтернативные медиа. Зритель переходит в ютюб. Когда аудитория телеканалов станет меньше в разы, появится шанс избрать президента, не связанного с крупным капиталом. Вряд ли это произойдет на выборах 2024-го ", - заключает.

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Отношения Зеленского с Ахметовым неплохие. Как и в предыдущих президентов. Больше всего подобные тем, которые имел с ним Порошенко.

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Дата
14
апреля

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