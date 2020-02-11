Зеленский высказался о "Джокере" и "Темным рыцаре" с Telegram-канала

Зеленський Telegram-канали не читає. Фото: Укрінформ. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский не читает Telegram-каналы.

"Telegram-каналы я открывал несколько раз. "Джокер" этот появился, "Темный рыцарь", "Легитимный" есть такой. Во-первых, я не могу читать что-то, где в каждом предложении страшные грамматические ошибки. Мне это неприятно. Во-вторых, там какой-то хаос. Что-то люди выдумывают, пишут о каких-то наших встречах, какой-то "сюр". Этот хаос очень влияет на информационное поле, рождает хаос в головах, сомнения, негативные эмоции", - сказал Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также заявил, что не все люди, которые сегодня ведут блог, влог или Telegram-канал, являются журналистами.

"Я могу провести параллель: если бы в хирургии каждый, кто брал бы скальпель, имел право оперировать, было бы очень много жертв. В случае журналистики жертвы увидеть тяжелее, однако они есть. Это люди, которые не могут вернуть себе репутацию. С ними работал человек, который не является профессионалом, но в руках у него был этот скальпель. Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал", - отметил президент.

По его словам, журналистика является сильной альтернативной властью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский о конфликте с Коломойским: "Ну, будет, что я могу сделать?"

"Мне, при всем уважении к некоторым блогерам, кажется, что любые люди, которые сегодня берут телефон и становятся "журналистами", в целом испачкали эту профессию. Это мое видение. При этом у нас свобода слова, и я отстаиваю, что она должна быть на высоком уровне", - подытожил Владимир Зеленский.

С 31 октября неизвестный пранкер в Телеграмм-канале начал публиковать скриншоты своей переписки от имени генпрокурора с нардепами фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко и Михаилом Радуцким. Пранкер "Джокер" писал главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницому. После переписки с "Джокером" была уволена заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина.