Зеленский представил новых командиров ВСУ. Все воевали

Президент Владимир Зеленский представил новых командующих Вооруженных сил Украины. Это сделал во время поездки на остров Змеиный.

"Моими указами назначено на должности: командующего Воздушных сил - генерал-майора Николая Олещука, командующего Десантно-штурмовыми войсками - полковника Максима Миргородского", - заявил Зеленский.

Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он первый участник войны на Востоке Украины, стал полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

"Также назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг" - генерал-майора Андрея Ковальчука, командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майора Олега Микаца, командующего оперативного командования "Запад" - полковника Сергея Литвинова, заместителя начальника Генерального штаба - полковника Владимир Коваля. Это опытные офицеры, которые, самое главное, имеют боевой опыт", - заявил Зеленский.

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Ковальчук имеет звание Героя Украины, во время активных боев в Донбассе командовал 80-й аэромобильной бригадой. Является участником обороны Луганского аэропорта, дважды ранен, награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Микац с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях. Литвинов награжден орденом "За мужество" III степени.

26 июля Зеленский принял решение о кадровой перестановке в СБУ. Руслана Баранецкого уволили с должности первого заместителя председателя СБУ и отстранили от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности, сообщили в Офисе президента.

Василия Малюка уволили с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Сергея Андрущенко уволили с должности заместителя председателя СБУ и перевели на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности.

27 июля решением президента Руслана Хомчака уволили с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины, которую он занимал с 27 марта 2020-го. Перевели на должность первого заместителя секретаря СНБО. Зеленский заменил также начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего объединенными силами.