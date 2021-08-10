Украина готова к полномасштабному вторжению - главнокомандующий ВСУ

В ВСУ заявили, что Украина готова к повономасштабному вторжению. Фото: Getty Images

Украинская армия готова до полномасштабного вторжения со стороны РФ.

"Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов", - заявил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валерий Залужный , сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

С целью "наращивания оперативных возможностей органами военного управления сил обороны для управления объединенной группировкой войск в ходе выполнения задач по обороне определенных районов и объектов критической инфраструктуры с 9 по 13 августа 2021 одновременно на пяти общевойсковых полигонах и на острове Змеиный проводится командно-штабная тренировка с командованием объединенных сил и другими органами военного управления Вооруженных сил Украины с привлечением подразделений к практическим действиям", отметил Залужный.

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27 июля Президент уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначил Валерия Залужного.