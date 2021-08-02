"Будут еще" - Арестович заговорил о новых кадровых перестановках в ВСУ

По словам Арестович, Зеленский, когда пришел на должность, поставил руководителям соответствующих ведомств задачи. Фото: "Украина 24"

Кадровые перестановки, которые президент Владимир Зеленский провел в Вооруженных силах Украины, могут продолжить. Такое заявление сделал советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Об этом сообщает телеканал "Дом".

"Думаю, будут еще. Потому что военная угроза в Украине никуда не делась, и на нее надо отвечать. Соответственно, подбирают кадры, которые способны выполнить эти задачи, подготовить силовую машину Украины к достойному ответу", - сказал Арестович.

По его словам, Зеленский, когда пришел на должность, поставил руководителям соответствующих ведомств задачи.

"Дорожные карты, план реформ, пункты и положения, которые они должны были реализовать. Прошло два года. Состоялась оценка деятельности должностных лиц. Вынесены персональные кадровые решения, подобраны люди, которые следующий этап задач могут осуществить более эффективно", - добавил Арестович.

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26 июля Зеленский принял решение о кадровой перестановке в СБУ. Руслана Баранецкого уволили с должности первого заместителя председателя СБУ и отстранили от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности, сообщили в Офисе президента. Василия Малюка уволили с должности первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Сергея Андрущенко уволили с должности заместителя председателя СБУ и перевели на должность первого заместителя председателя СБУ и руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности. 27 июля решением президента Руслана Хомчака уволили с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины, которую он занимал с 27 марта 2020. Перевели на должность первого заместителя секретаря СНБО. Зеленский заменил также начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ и командующего объединенными силами.