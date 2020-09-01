Зеленский пожелал школьникам 36,6 и хороших оценок

Президент призвал адаптироваться к ситуации, в которой и знания, и здоровье являются сверхважными. Фото: president.gov.ua

Президент Украины поздравил с Днем знаний учеников, студентов, учителей и родителей. Он призвал адаптироваться к ситуации, в которой и знания, и здоровье являются сверхважными.

Об этом Владимир Зеленский написал в Facebook.

"Этот год особенный. К традиционному утреннему "возьми "сменку" прилагается "возьми маску". Кроме знакомого "не кричите – поднимайте руки", говорят "не забывайте и дезинфицируйте руки". А на смену легендарному "не бегайте по коридорам" приходит, "пожалуйста, соблюдайте дистанцию". Безопасные условия во время обучения являются главным приоритетом. Мы верим, что и педагоги, и родители, и все другие причастные к образовательному процессу будут ответственными", - подчеркнул президент.

"Желаю всем всегда 12 баллов и 36,6", - добавил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 2020 году в школу пошли меньше первоклассников

С сентября в 2020 году все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.