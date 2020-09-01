В 2020 году в школу пошли меньше первоклассников

В этом году в школу пошло меньше первоклассников. Фото: pixabay

В этом году в Украине на обучение в школу пошли 4,2 млн учеников, среди них - 428 тыс. первоклассников. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки.

"Поздравляем соискателей образования - школьников, учащихся, студентов, курсантов, аспирантов. С сегодняшнего дня, в частности, начинают обучение более 4,2 миллиона учеников, из них - более 428 тыс. первоклассников", - сообщили в МОН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родителям дали право выбирать форму обучения для детей

В прошлом году начали обучение в первом классе на 5 тыс. школьников больше. По данным Новой украинской школы, в 2019-м в школу пошли 433 тыс. учеников.

С сентября в 2020 году все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения. Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.