Зеленский посмертно наградил членов расстрелянной эвакуационной группы

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении военнослужащих, погибших в зоне проведения ООС.

Об этом в среду 5 августа сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Согласно Указу президента №304/2020 "О награждении государственными наградами Украины", орденом "За мужество" III степени посмертно награждены военнослужащие, погибшие в зоне проведения операции Объединенных сил.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстреляли эвакуационную группу: имена всех воинов, погибших на Донбассе в июле

13 июля, несмотря на договоренность о прекращении огня, во время эвакуации тела погибшего военнослужащего ВСУ лейтенанта Дмитрия Красногрудя так называемой серой зоны в районе Зайцевой боевики расстреляли группу невооруженных украинских военных.

Все ее члены были маркированы белыми повязками на жилетах и ​​белыми касками.

Террористы из засады сначала обстреляли военнослужащих, который шел впереди группы. Ему на помощь бросился Николай Илин, но сразу был почти вплотную расстрелян оккупантами.

После этого эвакуационная группа с еще одним травмированным офицером отступила.

16 июля тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя передали на контролируемую правительством Украины территорию.

17 июля боевики передали тело военного медика Николая Илина. Позже стало известно, что российские оккупанты в Донбассе совершили надругательство над ним.

21 июля террористы передали Украине тело 3-го украинского защитника Ярослава Журавля, который до этого считался раненым и все время с 13 июля находился в серой зоне. Умер из-за того, что оккупанты отказывались предоставить украинской стороне разрешение на его поиски.