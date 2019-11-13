Зеленский подписал важный закон о борьбе с коррупцией

Зеленский подписал закон о обличителях коррупции. Фото: Politeka

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О предупреждении коррупции" относительно обличителей коррупции".

Задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - людей, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связано с коррупцией правонарушении, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

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"Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а следовательно - развития экономики и роста благосостояния граждан", - говорится в сообщении.

В Украине с 1 декабря 2019 перечислят минимальную пенсию. Это связано с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.