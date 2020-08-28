Зеленский отреагировал на расстрел микроавтобуса

Зеленский: "90-е не должны вернуться". Фото: Укринформ

Нельзя допускать возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах.

"Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность к различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений", - написал президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел неизвестными автобуса с людьми вблизи города Люботин.

Он отметил "быстрый результат с задержанием подозреваемых" и отметил, что "такая эффективность должна стать нормой".

По его словам, общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон, а гражданин - получить ощущение защищенности.

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Он уточнил, что именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решение "руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой".

Вблизи Люботина на автодороге неизвестные автомобилем заблокировали движение микроавтобуса, в котором находились представители общественной организации "Патриоты - За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из машины вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, поэтому скрылись на своем автомобиле. В результате ранены четыре человека, злоумышленников задержали.