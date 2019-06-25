Зеленский отменил 167 указов: что это даст

Финансовый эксперт Алексей Кущ: Отменили десятки указов, которые можно было не отменять Фото: Gazeta UA

167 указов предыдущих президентов Украины отменил Владимир Зеленский. Это должно помочь бизнес среде в стране. Почему и зачем на самом деле пошел на этот шаг объяснил финансовый эксперт Алексей Кущ.

"Отмененные указы можно разделить на три группы. Первая - указы, которые должны были вызвать активную общественную реакцию, такие как отмена школьной формы. Они отменены, для привлечения внимания. Вторая группа - это большое количество мусора, которое накопилось в информационной базе с 1990-х лет. Это десятки указов, которые можно было не отменять. Потому что они перестали действовать, или были приняты соответствующие законы, или экономическая ситуация изменилась и основа для их реализации исчезла. Примером является указ о борьбе со спекуляциями, или обеспечения населения дефицитными продуктами. Сейчас со спекуляцией никто не борется. А дефицитные продукты всем доступны в дьюти-фри. От отмены таких указов ничего не меняется, подобных можно собрать еще несколько сотен", - сказал Кущ.

Эксперт считает, что отмена части указов таки может нести пользу.

"Указы третьей группы действительно дают экономический эффект. Это отмена указа о штрафах за нарушение кассовой дисциплины. Там действительно были драконовские меры, которые применялись к бизнесу. У нас уже несколько лет есть мораторий на проведение налоговых проверок бизнеса. Они должны планироваться за год до осуществления. Каждый предприниматель может зайти в базу и увидеть, попал ли в этом году в список проверок. Но в налоговой были щели, через которые могли проверять предпринимателей. Это проверки по НДС, когда блокировались налоговые накладные, это обращение подакцизных товаров и кассовые операции. То есть можно было без предупреждения посетить любой ресторан или фитнес-центр и выявить нарушения кассовой дисциплины. Штрафы за это были огромные: двукратные, пятикратные и в размере выявленного нарушения. Небольшой ресторан мог получить штраф на десятки , а то и сотни тысяч гривен. Этот указ отменен, поэтому владельцы бизнеса в сфере услуг могут выдыхать спокойно. Их перестанут трогать налоговики", - пояснил Алексей Кущ.

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"Свою роль сыграет указ об одном проценте от стоимости за нотариальные услуги. Ранее старались избегать нотариального заверения договоров. Уменшали стоимость, указанную в договоре, чтобы сэкономить на этом проценте. Это приводило к ослаблению защиты сторон для обжалования договоров в суде. За заверение договора купли стоимостью несколько сотен тысяч гривен нотариус брал одну сумму. За заверения такого же объекта с большей стоимостью, получали большую сумму. Многие нотариусы понимали эту несправедливость, и возвращали часть денег клиентам . Еще одним таким указом стала пошлина за покупку бланков векселей. Кроме стоимости самого банка надо было платить еще и 10 процентов от необлагаемого минимума доходов граждан. Это 1,7 грн за один бланк. Этакая экономия, которую вряд-ли кто сможет заметить " , - считает эксперт.

"Мы имеем с одной стороны политтехнологическую ситуацию, цели которой дополнительно поддержать рейтинг президента. С другой стороны формальную дерегуляцию. Отменили десятки указов, которые можно было не отменять. Так же видим аванс перед парламентскими выборами в надежде получить еще больше голосов и увеличить вероятность формирования однопартийной коалиции ", - заверил финансовый эксперт.

Президент Владимир Зеленский не должен обращаться с олигархами, как друг. Напротив, обрубать коррупционные схемы монополистов. Об этом Gazeta.ua сказал журналист Алексей Шалайский.