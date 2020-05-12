Зеленский назначил в Нацсовет пресс-секретаря студии "Квартал 95"

Татьяна Руденко получила должность в Нацсовете. Фото: "Гордон"

Президент Владимир Зеленский назначил в Нацсовет по телевидению и радиовещанию главу пресс-службы студии "Квартал 95" Татьяну Руденко.

Об этом говорится в указе №171. Его текст выложили на сайте президента

"Интерфакс-Украина" сообщает, что Руденко работает в "Квартале" с конца 2009 года.

15 апреля Зеленский назначил в Нацсовет Елену Ницко. Она недавно возглавляла департамент маркетинга сети кинотеатров "Синема Сити". В Нацсовете осталось еще одно вакантное место по квоте президента.

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4 марта президент по результатам рассмотрения отчета Нацсовета по 2019 освободил членов Нацсовета Ульяну Фещук, Сергея Костинского, Валентина Коваля и Юрия Зиневича. 5 марта заново назначил в Нацсовет двух членов из предыдущего состава - Валентина Коваля и Юрия Зиневича.

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявляет, что первое, что нужно сделать для помощи украинской экономике - освободить бизнес от административного вмешательства.