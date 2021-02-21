"Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua

Gazeta.ua предлагает события уходящей недели в цитатах:

Путин проиграл внутриукраинский фактор "какаяразница" и сейчас имеет все основания "пойти вразнос". Мы все должны понимать, что "ответка" со стороны империи-агрессора "прилетит" в ближайшее время. Государство снова под угрозой непосредственного военного вторжения вооруженных сил Российской Федерации

Автор: https://www.facebook.com/dyastrub Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош: "Государство снова под угрозой непосредственного военного вторжения вооруженных сил Российской Федерации"

Так командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош отреагировал на введение санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких предпринимателей, чью деятельность связывают с пророссийскими террористами на Донбассе.

Поверьте - и дальше будет! Далее будут оффшоры, собственность, все, что украденное с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу. Более того, все депутаты, у которых состояние в 300-400 миллионов, люди добрые, где вы это взяли? Останавливается это все. На следующем заседании СНБО вы увидите больше и интереснее

Автор: www.facebook.com/shusteronline/ Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов: "На следующем заседании СНБО вы увидите больше и интереснее"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал очередные санкции против чиновников, которые незаконно завладели государственной собственностью.

Зеленский оказывается таки мужик. А то говорили нет управы на Медведчука и его жену

Автор: www.facebook.com/marina.danilukyarmolaeva/ Журналист Марина Данилюк-Ярмолаева: "Сегодня президенту Украины за политическую волю благодарят все патриоты"

Так журналист и политтехнолог Марина Данилюк-Ярмолаева отреагировала на введение санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких предпринимателей, чью деятельность связывают с пророссийскими террористами на Донбассе.

Мне неизвестно, чем руководствовался Владимир Александрович, вводя санкции против Владимира Владимировича, но то, что сторонники Петра Алексеевича введены в состояние когнитивного диссонанса и не могут понять действительности - неоспоримый факт

Автор: dniprorada.gov.ua/ Мэр Днипра Борис Филатов: "С неописуемым удовольствием созерцаю в своих комментариях вакханалию сторонников Петра Алексеевича"

Мэр Днипра Борис Филатов отреагировал на введение санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и еще нескольких предпринимателей, чью деятельность связывают с пророссийскими террористами на Донбассе.

500000 доз вакцин AstraZeneca едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану МЗ.Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в ​​Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину

Автор: moz.gov.ua/ Министр здравоохранения Украины Максим Степанов: "На днях вакцина прибудет в Украину"

Министр здравоохранения Максим Степанов 21 февраля лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, вакцинируются

Автор: ua.interfax.com.ua/ Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко: "Детям профилактику коронавируса вообще не делать"

Заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 21 февраля в Чернигове. Заметил, что при ограниченном доступе к вакцинам на рынке и, соответственно, невозможности привить всех одновременно правительство разработало "дорожную карту" по вакцинации, которая предоставляет приоритет группам риска и работникам "критических для государства" структур. Детям профилактику коронавируса вообще не будут делать, поскольку ни один из иммунобиологических препаратов от COVID-19 не проходил клинических испытаний на несовершеннолетних.