Зеленские пригласили украинцев к Офису президента

Родина Зеленських запросила до святкового містечка. Фото: etcetera.media

Президент Владимир Зеленский пригласил украинцев в праздничный городок "Николай принимает друзей" на улице Банковой.

Для этого опубликовал в Telegram видео с открытия городка, которое состоялось накануне.

"В этом году елка у Офиса президента особая и волшебная, потому что она украшена игрушками, которые произведены по эскизам детей с особыми образовательными потребностями", - рассказывает в ролике первая леди Елена Зеленская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о погоде на День Святого Николая

Президент добавляет, что игрушки "невероятно красивые, праздничные, полные добра и ощущение чуда".

"Добро пожаловать и ждем каждого из вас", - отмечает Зеленский.

Кроме того, в ОП сообщили, что президентская чета встретилось с представителями скаутских организаций - Национальной организации скаутов Украины и Ассоциации гайдов Украины - и получило из рук Вифлеемский огонь.

Возле здания Офиса президента в Киеве идут последние приготовления перед открытием новогоднего городка "Николай принимает друзей". Уже появились сияющие ангелы и множество елок с огоньками в окнах здания и возле него. Ранее здесь смонтировали и залили каток, установили живую елку, фотозоны и карусель.