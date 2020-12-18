Рассказали о погоде на День Святого Николая

В столице на Николая может полетать небольшой мокрый снег. Фото: pixabay.com

19 декабря погода в большинстве областей Украины будет облачная и влажная.

Атмосферные фронты заденут северные, центральные и восточные области, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В южной части Украины местами возможны морось, дождь, мокрый снег и оттепель. А вот в западных областях осадков не предвидится, в воскресенье там даже может появиться солнышко.

Периодические туманы блуждают по всей территории страны. Ветер западного направления, преимущественно слабый. Температура воздуха существенно не меняется.

В течение дня 19-20 декабря столбики термометров будут колебаться около нуля, на юге и западе +3...7°С.

В столице на Николая может пролетать небольшой мокрый снег, морось. Будет сыро, но в целом без существенных осадков. Туман будет ухудшать видимость и ситуацию с качеством воздуха. Температура ночью и днем будет одинаковой: около нуля.

В воскресенье ситуация особо не изменится. 1-я половина следующей недели принесет незначительное похолодание, а во 2-й половине станет больше осадков.

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Рождество в этом году приходится на пятницу, поэтому украинцев ждут 3 выходных подряд - 25, 26 и 27 декабря. Рабочий день 24 декабря рекомендуют сократить на 1 ч. Также сокращенным будет рабочий день накануне Нового года - 31 декабря.