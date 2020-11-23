Сколько будут отдыхать украинцы в 1-й месяц зимы

В последний месяц года в Украине также будут отмечать праздники, в связи с которыми не будет дополнительных выходных. Фото: pixabay.com

В декабре 2020 года украинцы получат дополнительный выходной, ведь 25 числа будет отмечаться государственный праздник – Рождество.

Всего в первый зимний месяц будет 22 рабочих и 9 официальных выходных и праздничных дней.

Рождество в этом году приходится на пятницу, поэтому украинцев ждут 3 выходных подряд - 25, 26 и 27 декабря. Рабочий день 24 декабря рекомендуют сократить на 1 час. Также сокращенным будет рабочий день накануне Нового года - 31 декабря.

В последний месяц года в Украине также будут отмечаться праздники, в связи с которыми не будет дополнительных выходных. Это День Вооруженных сил Украины и День Святого Николая.

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Зима в этом году будет характеризоваться резкими изменениями погодных условий. Температура воздуха будет выше, чем 30 лет назад. Об этом рассказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида.