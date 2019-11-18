Зеленская назвала свою главную миссию в статусе первой леди

Автор: vogue.ua В статусе первой леди Зеленская планирует работать над решением ряда социально важных проблем.

Первая леди Украины Елена Зеленская своими первоочередными задачами в новом статусе выбрала развитие культурной дипломатии, здоровье детей и уравнивание возможностей для всех украинцев.

Рассказала об этом в интервью украинскому изданию Vogue.

"Я выросла в Кривом Роге, живу в этой стране всю жизнь и хорошо понимаю, как много у нас проблем. Но если буду хвататься за все, не получится ничего, поэтому наша команда решила сосредоточиться на конкретных задачах: здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия", — отметила первая леди.

В рамках своей программы Зеленская намерена реформировать систему питания в украинских школах.

"Чем раньше приучаешь детей к культуре питания, тем проще потом объяснить, что брокколи — это лучше, чем колбаса. Если детям не нравится школьный обед, они идут в соседний киоск и покупают то, что им нравится, не задумываясь о пользе или вреде. Поэтому неудивительно, что самые распространенные проблемы со здоровьем детей — заболевания желудочно-кишечного тракта", — добавила супруга президента.

Включила в свою программу первая леди также борьбу с домашним насилием, поддержку паралимпийцев, разработку инклюзивной инфраструктуры в городах Украины и решение ряда других социально важных проблем.

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Елена Зеленская появилась на обложке декабрьского номера Voguе. Фотографировал первую леди для глянца голландский фотограф Пол Беллаарт. В номере выйдет широкоформатная журнальная история, в которой героиня рассказывает о жизни в новом статусе, новые обязанности и возможности, а также о моде как инструмент культурной дипломатии.