Желать смерти врагу и убивать русских оккупантов не грех - глава ПЦУ Епифаний

Глава ПЦУ заявил, что желать смерти оккупантам – не грех. Фото: zn.ua

Председатель Православной церкви Украины Епифаний сказал, что желать смерти оккупантам – не грех.

Об этом он заявил в эфире Национального телемарафона.

"Мы как народ не желаем смерти тех, кто наши соседи. Но поскольку они пришли в наш дом, мы защищаем свою семью, свою Родину, свою землю. Наши воины защищают всех украинцев. Защищать, убивать врага – это не грех. Мы защищаем , мы не стремимся к чужому. И тот, кто пришел к нам с мечом, он от того меча и погибнет", - отметил предстоятель ПЦУ.

Митрополит призвал всех православных Украины объединиться вокруг признанной автокефальной поместной православной церкви.

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"Мы готовы принять всех с любовью. Мы готовы вместе в дальнейшем строить Православную церковь Украины - церковь, которая служит и в дальнейшем будет служить интересам украинского народа. Я призываю всех православных украинцев к единению. Каждая община имеет право собраться на собрание и принять решение об изменении своей юрисдикции. Каждый из вас на своем месте в том или ином обществе может сделать очень полезное дело: принять решение о присоединении к Православной церкви Украины. Это в ваших руках, вы имеете право и возможность", - сказал Епифаний.

Уничтожение захватчиков, которые с оружием в руках пришли на нашу землю и убивают мирных людей, не может считаться грехом для православных. Враг, покушавшийся на жизнь наших ближних, должен быть уничтожен, и никакого греха в этом нет, сообщил митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил.