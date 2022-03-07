Можно ли желать смерти оккупантам: объясняет митрополит ПЦУ

В ПЦУ объяснили – можно ли желать смерти оккупантам? Фото: Украинская правда

Уничтожение захватчиков, которые с оружием в руках пришли на нашу землю и убивают мирных людей, не может считаться грехом для православных.

Враг, покушавшийся на жизнь наших ближних, должен быть уничтожен, и никакого греха в этом нет, сообщил митрополит Луцкий и Волынский ПЦУ Михаил, сообщает UaNews.

По его словам, вопрос войны, наверное, самый сложный, который церковь рассматривала, ведь касается заповеди: "Не убий".

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"Если насильник приходит в твой дом и хочет ограбить и уничтожить твою семью, ты что, должен подставлять ему левую или правую щеку? Одна из философско-богословских мыслей звучит так: ненавидьте врагов Божьих, сражайтесь с врагами Отчизны, но любите Бороться с врагами Отечества - это значит и словом, и оружием... Оружие предполагает уничтожение... Если этот враг стреляет по твоему дому, по твоему ближнему, то это уже враг Божий, потому что он посягнул на жизнь человека. и никакого греха в этом нет. Даже к исповеди не нужно ходить", - считает иерарх.

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Эпифаний обратился к патриарху Московскому с просьбой забрать в Россию тела убитых в Украине солдат РФ.