"Зажги свечу памяти" - украинцев призвали вспомнить о трагедии Голодомора

Украинцев во всем мире призывают вспомнить о миллионах жертв преступления геноцида, совершенного большевистским оккупационным режимом в Украине - Голодомора. Фото: pixabay.com

Общественный комитет памяти жертв Голодомора призвал вспомнить о трагедии геноцида украинского народа.

28 ноября всех граждан в 16:00 приглашают прийти к мемориалам и памятным знакам в своих городах, а также зажечь свечи в окнах, присоединившись к акции "Зажги свечу памяти".

"Ноябрь навсегда обозначен в календаре каждого украинца как месяц, когда мы чтим память о миллионах жертв Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинской нации. Традиционно в четвертую субботу ноября, украинцы всего мира объединяются, отдавая дань убитых голодом и демонстрируя силу своего духа и единства", - говорится в обращении.

В 2008 году впервые в истории Украины на государственном уровне положили начало Дню памяти жертв Голодомора проведением совместного мероприятия власти, украинского и международного сообществ. Этот шаг показал формирования гражданского демократического общества, которое стало мощной общественной силой, взаимодействующей с государством и влияющей на власть.

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По традиции в этот день граждане посещают поминальное богослужение, которое проводят главы украинских церквей, возлагают символические горшочки и снопы с зерном к памятникам, а также зажигают лампадки. В церемониальных мероприятиях на территории мемориала жертв Голодомора все эти годы принимали участие первые лица государства, представители украинского политикума, руководители иностранных государств, парламентов и международных организаций, чиновники, дипломаты, представители религиозных конфессий, региональные делегации, общественные и культурные деятели. И тысячи украинцев, потомков жертв этого преступления.

Долгих 15 лет в Украине формировалась традиция этого национального траурного дня и она живет. Одним из этических принципов, которых на протяжении лет придерживаются все участники церемонии, является отсутствие флагов и символики политических и общественных организаций. Это свидетельствует о внеконъюнктурном и общенациональном характере мероприятия. А также об объединении вокруг этой исторической даты украинского общества. Ведь историческая память о Голодоморе и осознание несокрушимости украинской нации является тем, что объединяет Восток и Запад, Север и Юг Украины.

Общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора призывает всех киевлян и гостей столицы собраться возле Национального музея Голодомора-геноцида (ул. Лаврская, 3) для совместного поминания погибших в годы Голодомора, где руководители украинских церквей отслужат панихиду по убитым во время Голодомора.

"Призываем всех к осознанности, отдавая дань памяти жертвам преступления в семейном кругу. Тех, кто все же решит прийти с семьями к мемориалам и памятным знакам в других городах, просим соблюдать социальную дистанцию, взаимное уважение и дисциплину с целью предотвращения распространения коронавируса", - добавляют в обращении к гражданам.

Общественный комитет памяти жертв Голодомора-геноцида - негосударственное общественное объединение, созданное в 2010 году с целью поддержки традиции памяти жертв геноцида. В 2010-2013 годах все мероприятия по памяти жертв Голодомора организовывались общественностью без участия государственной власти, которая нивелировала вопрос национальной памяти. В состав Общественного комитета входят общественные и культурные деятели, представители академических учреждений, всего около 40 участников.