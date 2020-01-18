Завтра вблизи аэропорта "Борисполь" ограничат движение

В связи с траурной церемонией вблизи аэропорта "Борисполь" ограничат движение. Фото: KBP

Вблизи международного аэропорта Борисполь в воскресенье, 19 января, частично ограничат движение.

Ограничения связаны с церемонией прощания с погибшими членами экипажа украинского самолета, который потерпел крушения в небе над Тегераном. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины.

Движение ограничат на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе международного аэропорта Борисполь. Церемония прощания пройдет с 13:00 до 19:00. Желающие отдать погибшим последние почести соберутся в 12:00 у входа в Терминал В.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наши ангелы заслуживают на особое приветствие" - завтра будуть прощаться с погибшими в авиакатастрофе в Иране

8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных к сбиванию самолета.