"Жаворонки стали Пасхой" - что означали птицы для древних украинцев

Фото: Фото предоставил Сергей Ильинский

Птицы издавна играли в жизни украинцев важную роль. Их считали прорицателями весны.

На достаток в семье указывала кукушка. Петух во дворе защищал от злых духов, огня.

Орнитолог Сергей Ильинский изучает звуки птиц и их разновидности. Он различает на слух пение более 300 птиц. Рассказал Gazeta.ua, насколько важными были птицы для наших предков.

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"У давних украинцев были традиционные циклы праздников, которые назывались: жаворонки, красная горка, сороки. Затем их приспособили под христианские верования. Сороки трансформировались в праздник 40 святых, жаворонки - в Пасху. Готовили характерную выпечку в форме птиц. Верили, что те улетали не в теплые края, а в своеобразный рай. Это теплая сказочная и цветущая страна, где живут души умерших и боги. А потом из рая-юга возвращались и предвещали возрождение природы", - говорит.

По его словам, еще одна культовая птица для украинцев - сокол. Он символизирует силу и мощь. Соколами до сих пор называют молодых мужчин, крепких парней.

Орнитолог также преподает естественные науки в университете. Со студентами до карантина устраивал подобные призывы весны, вместе выпекали характерные изделия из теста, как в давние времена.

Полное интервью с Сергеем Ильинским читайте в журнале "Країна" с 15 апреля.

Ученые Австралийского национального университета в Канберре обнаружили, что редкие птицы регенты-медоеды наследуют пение других пернатых. Птицы часто не могут пообщаться со своими родственниками, поэтому перенимают пение других видов.