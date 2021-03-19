Ученые Австралийского национального университета в Канберре обнаружили, что редкие птицы регенты-медоеды наследуют пение других пернатых.

Автор: BBC Редкие птицы копируют пение других пернатых

Птицы часто не могут пообщаться со своими родственниками, поэтому перенимают пение других видов, сообщает BBC.

Сейчас регенты-медоеды находятся под угрозой исчезновения. В мире осталось всего 300 особей этого вида.

Автор: BBC Редкие птицы копируют пение других пернатых

"У них нет возможности пообщаться с другими медоедами и узнать, как они должны звучать", - объясняет доктор Росс Крейтс, соавтор исследования.

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Ученый объясняет, что певчие птицы учат свои песни так же, как люди учатся говорить.

"Когда молодые птицы покидают гнездо и идут в большой мир, им необходимо общаться с другими взрослыми самцами, чтобы они могли слушать, как они поют, и повторять эту песню с течением времени", - говорит доктор.

Сейчас регенты-медоеды имеют небольшую и распыленную популяцию. Молодые самцы просто не могут найти других самцов и услышать их песни, поэтому они изучают песни других видов птиц.

На индонезийском острове Борнео впервые с 1840 года заметили редкий вид птиц - чернобровую мышиную тимелию (Malacocincla perspicillata).