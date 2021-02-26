Нашли птицы, которая считалась вымершей 170 лет. Фото

На индонезийском острове Борнео впервые с 1840 года заметили редкий вид птиц - чернобровую мышиную тимелию (Malacocincla perspicillata).

Об этом говорится в статье журнала BirdingASIA. В течение почти двух веков единственным доказательством существования вида оставался экземпляр из музейной коллекции в нидерландском Лейдене, который привезли из экспедиции на Борнео в период между 1843 и 1848 годами.

За это время некоторые орнитологи решили, что вид полностью исчез.

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Но несколько месяцев назад чернобровая мышиная тимелия вдруг появилась на острове в лесу индонезийской провинции Южный Калимантан. Ее случайно заметили и сфотографировали местные жители Мухаммед Суранто и Мухаммед Резкие Фаузан.

Ранее ученые обнаружили в США редкую птицу, которая генетически является полусамкой-полусамцом. Таких особей ученые называют гинандроморфамы.