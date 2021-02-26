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пятница, 26 февраля 2021 12:11

Ученые обнаружили редкую птицу

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Ученые обнаружили в США редкую птицу, которая генетически является полусамкой-полусамцом. Таких особей ученые называют гинандроморфамы.

Двуполого красного кардинала сфотографировал орнитолог из Пенсильвании.

Автор: Jamie Hill
  Ученые обнаружили редкую птицу
Ученые обнаружили редкую птицу

Обычно кардиналы-самцы имеют ярко-красную окраску, а самки - бледно-коричневую. Это позволило предположить, что эта птица сочетает в себе мужские и женские половые признаки, сообщает BBC.

По мнению ученых, гинандроморфизм не является чем-то необычным, но случается редко.

Автор: Jamie Hill
  Ученые обнаружили редкую птицу
Ученые обнаружили редкую птицу

Орнитолог Джейми Гилл сказал, что это была "уникальная встреча на миллион". Его подруга рассказала, что увидела "необычную птицу" у кормушек на заднем дворе своего дома.

Сначала Гилл подумал, что у птицы лейкизм - потеря пигментации. Но, увидев фотографию с мобильного телефона, заподозрил, что у него билатеральный гинандроморфизм.

Автор: Jamie Hill
  Ученые обнаружили редкую птицу
Ученые обнаружили редкую птицу

Ученый в течение часа фотографировал необычную птицу.

"После съемки у меня сердце вылетало из груди, пока я не вернулся домой и не обработал цифровые снимки, чтобы увидеть, что получилось. Почти 20 лет я искал дятла с клювом из слоновой кости, которого считают умершим. Поэтому поймать в объектив такой редкий экземпляр было почти так же увлекательно, как найти дятла", - говорит Джейми Гилл.

Такие птицы - редкое явление, объясняет профессор Брайан Пир из Университета Западного Иллинойса, который исследует красных кардиналов-гинандроморфов в США.

Автор: Jamie Hill
  Ученые обнаружили редкую птицу
Ученые обнаружили редкую птицу

"У некоторых видов это явление может остаться незамеченным. Билатеральный гинандроморфизм является результатом неправильного распределения половых хромосом. У таких животных или группы клеток, или ткани, или органы имеют набор хромосом, характерный для разных полов", - добавляет профессор.

Профессор Пир отмечает, что красные кардиналы часто прилетают к кормушкам в Северной Америке. А поскольку самец и самка очень разные на вид, то выявить гинандроморфа довольно просто.

В Техасе, что в США, волонтеры спасли тысячи морских черепах от похолодания. Из-за резкого снижения температуры они оказались обездвижены и упали в летаргический сон.

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