Затяжные выходные: Укрзализныця назначила дополнительные поезда

Укрзализныця добавит поезда на выходные ко Дню независимости. Фото: Pixabay

Укрзализныця ко Дню независимости Украины назначила дополнительные скоростные поезда.

Пара Интерсити+ будет курсировать в течение трех дней, сообщает пресс-служба компании.

21, 22 и 24 августа скоростной поезд Интерсити+ №724 отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харьков в 18:10.

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По дороге поезд остановится на станциях Дарница (13:43-13:45), Миргород (15:41-15:43) и Полтава-Киевская (16:32-16:34).

Скоростной поезд Интерсити+ №723 отправится из Харькова в 13:11 и прибудет в Киев в 17:56 с остановками на станциях Полтава-Киевская (14:51-14:53), Миргород (15:42-15:44) и Дарница (17:40-17:42).

Укрзализныця возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. Это стало возможным в связи с послаблением карантинных мер.