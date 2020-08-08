Поездам разрешили останавливаться в Луцке и Тернополе

Карантинные ограничения изменили. Фото: УП

Укрзализныця возобновила остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе.

Это стало возможным в связи с ослаблением карантинных мероприятий, сообщила компания в Facebook.

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С 10 августа восстановят остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.

Билеты на 100% мест завтра, 7 августа, можно будет купить в региональных поездах Укрзализныци с 800-й нумерации. Это и поезда, следующие из Киева и обратно, сообщает пресс-служба Укрзализныци.