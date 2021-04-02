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воскресенье, 04 апреля 2021 20:23

Затяжная позиционная война подкосит экономику России - эксперт

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Затяжная позиционная война подкосит экономику России - эксперт
Олег Жданов: "Мы до сих пор не начали информационную войну". Фото: Facebook

Россия перемещает войска, потому что опасается блокады Крыма флотом НАТО. Кремль не сможет одновременно вести войну и лоббировать свои интересы в Европе. Украине нужно наконец начать информационную войну с РФ. Об этом Gazeta.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"В Черном море недавно прошли учения НАТО по отработке блокирования Крымского полуострова. Это побудило Россию к перебрасыванию своих войск на юг – на Кубань и в Крым, – отмечает он. – 29-30 марта Россия провела масштабные авиакосмические учения. Ее бомбардировщики летали на такие расстояния, что авиация НАТО 10 раз поднималась в воздух и блокировала им путь. Однако в вооруженных силах Североатлантического альянса, расквартированных в Европе, пока никакой боевой готовности не объявлено. Руководство НАТО ограничивается заявлениями с осуждением действий РФ и выражает беспокойство".

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Россия не будет втягиваться в длительный конфликт, считает эксперт.

"Вооруженные Силы Украины хорошо подготовлены к обороне. Они способны втянуть РФ в затяжную позиционную войну. Такой войны прежде всего не выдержит российская экономика. Кремль тратит огромные средства на своих лобби в Европе, чтобы те убеждали Запад, что Россия не является стороной конфликта, она стремится к миру и чтобы с нее сняли санкции. Перечеркнуть весь их кропотливый труд вторжением в Украине с российской стороны было бы абсурдом.

Нынешняя "холодная война" между США и Россией продолжается именно из-за Украины. Если американские танки встанут на нашей границе – то Штаты смогут контролировать всю Европу. Если же российские танки встанут на границе Польши – тогда все влияние Америки будет сведено на нет. Поэтому помощь Вашингтона и Пентагона будет всесторонней – оружие, техника, дипломатия, финансы. Единственное – США не ввяжутся в открытый вооруженный конфликт с РФ, не будут воевать вместо нас. Но поддержка со стороны Штатов будет на всех фронтах".

Что касается ситуации в Украине, эксперт констатирует, что мы до сих пор проигрываем России в информационной войне.

"Когда проходил второй тур президентских выборов, Владимир Зеленский сказал, нам надо выиграть информационную войну. Правильная фраза, которая так и не была воплощена в жизнь. Мы не только не выиграли информационную войну – мы ее даже еще не начали", – заключает Олег Жданов.

Соединенные Штаты обеспокоены обострением ситуации на Донбассе - последними нарушениями Россией режима прекращения огня и передвижением российских войск у границы с Украиной.

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04
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