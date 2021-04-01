США обвинили Россию в обострении ситуации на Донбассе

Соединенные Штаты обеспокоены обострением ситуации на Донбассе - последними нарушениями Россией режима прекращения огня и передвижением российских войск у границы с Украиной.
Сейчас эти вопросы активно обсуждаются, в частности с союзниками в НАТО. Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
"Мы обеспокоены последней эскалацией российской агрессии на востоке Украины, включая нарушения режима прекращения огня. В результате которого 26 марта погибли 4 украинских солдат и еще двое были ранены", - заявил он.
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Кирби добавил, что дестабилизирующие действия России подрывают все усилия по деэскалации, достигнутые ранее при посредничестве ОБСЕ. И это касается также последних сообщений украинских военных о передвижении российских войск на границе.
Он также подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессии Российской Федерации на Донбассе и в Крыму.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил ситуацию на Донбассе с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсуждение велось без участия президента Украины Владимира Зеленского. Путин заявил, что Украина должна выполнять все достигнутые договоренности, в которые входят "налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском".
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