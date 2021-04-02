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пятница, 02 апреля 2021 12:29

Послы стран НАТО обсудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

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Послы стран НАТО обсудили наращивание войск РФ на границе с Украиной
НАТО выразило обеспокоенность военными действиями России. Фото: "Українська правда"

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели в Брюсселе срочную встречу для обсуждения ситуации на Донбассе и накопления российских войск у границы Украины.

В альянсе заявили, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины, передает Reuters.

"Союзники поделились обеспокоенностью недавней масштабной военной деятельностью России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены нарушениями Россией режима прекращения огня, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

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Добавили, что дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности.

Владимир Зеленский заявил, что эскалация конфликта на Донбассе заметна с начала года. 20 погибших и 57 раненых только за первые месяцы. Такая цена войны и отстаивание нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности.

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