Послы стран НАТО обсудили наращивание войск РФ на границе с Украиной

НАТО выразило обеспокоенность военными действиями России. Фото: "Українська правда"

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели в Брюсселе срочную встречу для обсуждения ситуации на Донбассе и накопления российских войск у границы Украины.

В альянсе заявили, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины, передает Reuters.

"Союзники поделились обеспокоенностью недавней масштабной военной деятельностью России в Украине и вокруг нее. Также союзники обеспокоены нарушениями Россией режима прекращения огня, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США обвинили Россию в обострении ситуации на Донбассе

Добавили, что дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности.

Владимир Зеленский заявил, что эскалация конфликта на Донбассе заметна с начала года. 20 погибших и 57 раненых только за первые месяцы. Такая цена войны и отстаивание нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности.