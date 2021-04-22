Заработала украинская радиостанция

22 апреля 1965 года создали второй канал Украинского радио - "Промінь". Самая отечественная музыкальная радиостанция, с которой звучала современная украинская музыка, сегодня празднует 56-летие.
На его волнах люди слушали американские хиты, народное творчество и еще никому не известных исполнителей, песни которых сегодня знает вся страна.
Неофициальный гимн Украины впервые прозвучал на "Промінь". Тарас Петриненко - украинский поэт и композитор. Известен как автор песни "Украина", длительное время была неофициальным гимном нашей страны. Впервые прозвучала в 1987 году именно в эфире радио "Промінь".
Впервые там прозвучали песня Скрябина - "Птицы", The ВЙО - "Звезды", Руслана - "Рассвет", ТНМК - "Сделай мне хип-хоп", Океан Эльзы - "Там, где нас нет", Тартак - "Безумные танцы".
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На "Промінь" еще в коммерческие времена появилась программа молодых украинских интеллектуалов. Это одна из первых школ радиодиджеев под названием "Горячий компот".
Популярность программы даже стала причиной появления нескольких народных эвфемизмов. Например "порюмковать под "Компот" говорили, когда приглашали друзей вместе послушать свежий трехчасовой выпуск. Александр Рудяченко и Вероника Маковей, создатели шоу, говорили о своем проекте, что "это не программа, а состояние радиоэфира".
В 1992 году в Украине на выбор было 16 радиостанций, однако советское прошлое и строгое настоящее не подталкивали к каким-то неординарных форматов. Некоторым сложно представить, но тогда украинцы еще даже не слышали слова "хит-парад". Впервые узнали о нем это на радио "Промінь".
Каждое утро Ирина Бондаренко вместе с Олегом Горским знакомили слушателей с актуальными произведениями украинских исполнителей. Звучало 12 песен, две, за которые голосовали слушатели, взлетали. Получается, что хит-парад "Промінь" опередил культовую "Территорию А" на четыре года. Интересно, что некоторые вещи не меняются - украинская музыка всегда оставалась ключевым приоритетом.
"Промінь" - это аудиоверсия Украины. В детстве каждое лето приезжал в Полтавскую, где приемник ловил его добрые волны. Люди общаются на украинском, музыка играет на украинском. Это важная вещь, которая повлияла на мою жизнь, когда я переехал в Украину", - говорит музыкант Олег Скрипка.
"Промінь" первый среди отечественных радиостанций начал создавать радиоконтент за сотни тысяч километров от студии. Непосредственно во время путешествия. Слушатели украинского радио в течение года еженедельно узнавали много интересного о культуре и жизни других стран. Таким образом тысячи украинцев "объехали" полмира на велосипеде - от Украины до самой Австралии!
"Я росла в небольшом городке на Кировоградщине. Родные много работали, но чтобы быть в курсе новостей и чтобы их во время работы сопровождала душевная музыка - включали "Промінь", - признается реперка Alyona Alyonа.
Появление прямых эфиров с приглашенными гостями связана тоже с "Промінь". Ранее шоу на радио выходили только в записи, после тщательного монтажа. К тому же на нем начали активно привлекать к общению слушателей. Сейчас невозможно представить утреннее шоу без общения бодрых ведущих с аудиторией, конкурсов и викторин, поздравлений и признаний в любви.
Если вам не принципиально, что именно слушать в данный момент, или вы просто не хотите заниматься сборкой собственных треклист, выбирайте одну из десятков радиостанций. Как и обычное эфирное радио, радио в интернете - это не только музыка, но и передачи, интервью, записи живых концертов. А еще - реклама. Без нее, к сожалению, никуда.
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