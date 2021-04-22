Заработала украинская радиостанция

22 апреля 1965 года создали второй канал Украинского радио - "Промінь". Самая отечественная музыкальная радиостанция, с которой звучала современная украинская музыка, сегодня празднует 56-летие.

Автор: nrcu.gov.ua Радио "Промінь" создали 56 лет назад

На его волнах люди слушали американские хиты, народное творчество и еще никому не известных исполнителей, песни которых сегодня знает вся страна.

Неофициальный гимн Украины впервые прозвучал на "Промінь". Тарас Петриненко - украинский поэт и композитор. Известен как автор песни "Украина", длительное время была неофициальным гимном нашей страны. Впервые прозвучала в 1987 году именно в эфире радио "Промінь".

Впервые там прозвучали песня Скрябина - "Птицы", The ВЙО - "Звезды", Руслана - "Рассвет", ТНМК - "Сделай мне хип-хоп", Океан Эльзы - "Там, где нас нет", Тартак - "Безумные танцы".

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На "Промінь" еще в коммерческие времена появилась программа молодых украинских интеллектуалов. Это одна из первых школ радиодиджеев под названием "Горячий компот".

Автор: nrcu.gov.ua Радио "Промінь" проводило прямые эфиры

Популярность программы даже стала причиной появления нескольких народных эвфемизмов. Например "порюмковать под "Компот" говорили, когда приглашали друзей вместе послушать свежий трехчасовой выпуск. Александр Рудяченко и Вероника Маковей, создатели шоу, говорили о своем проекте, что "это не программа, а состояние радиоэфира".

В 1992 году в Украине на выбор было 16 радиостанций, однако советское прошлое и строгое настоящее не подталкивали к каким-то неординарных форматов. Некоторым сложно представить, но тогда украинцы еще даже не слышали слова "хит-парад". Впервые узнали о нем это на радио "Промінь".

Каждое утро Ирина Бондаренко вместе с Олегом Горским знакомили слушателей с актуальными произведениями украинских исполнителей. Звучало 12 песен, две, за которые голосовали слушатели, взлетали. Получается, что хит-парад "Промінь" опередил культовую "Территорию А" на четыре года. Интересно, что некоторые вещи не меняются - украинская музыка всегда оставалась ключевым приоритетом.

Автор: stv.detector.media Впервые на радио "Промінь" звучала песня "Украина"

"Промінь" - это аудиоверсия Украины. В детстве каждое лето приезжал в Полтавскую, где приемник ловил его добрые волны. Люди общаются на украинском, музыка играет на украинском. Это важная вещь, которая повлияла на мою жизнь, когда я переехал в Украину", - говорит музыкант Олег Скрипка.

"Промінь" первый среди отечественных радиостанций начал создавать радиоконтент за сотни тысяч километров от студии. Непосредственно во время путешествия. Слушатели украинского радио в течение года еженедельно узнавали много интересного о культуре и жизни других стран. Таким образом тысячи украинцев "объехали" полмира на велосипеде - от Украины до самой Австралии!

"Я росла в небольшом городке на Кировоградщине. Родные много работали, но чтобы быть в курсе новостей и чтобы их во время работы сопровождала душевная музыка - включали "Промінь", - признается реперка Alyona Alyonа.

Автор: nrcu.gov.ua Коллектив радио "Промінь"

Появление прямых эфиров с приглашенными гостями связана тоже с "Промінь". Ранее шоу на радио выходили только в записи, после тщательного монтажа. К тому же на нем начали активно привлекать к общению слушателей. Сейчас невозможно представить утреннее шоу без общения бодрых ведущих с аудиторией, конкурсов и викторин, поздравлений и признаний в любви.

Если вам не принципиально, что именно слушать в данный момент, или вы просто не хотите заниматься сборкой собственных треклист, выбирайте одну из десятков радиостанций. Как и обычное эфирное радио, радио в интернете - это не только музыка, но и передачи, интервью, записи живых концертов. А еще - реклама. Без нее, к сожалению, никуда.