Заработала украинская радиостанция

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 387
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 567
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 846
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 216
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 396
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2358
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13086
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
5
7
10
4
5
&quot;Работала на фирме, где собралось три поколения семьи&quot; - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
В Ужгороде начали цвести сакуры - невероятные фото
В Ужгороде начали цвести сакуры - невероятные фото
35 лет Чернобыльской катастрофы: стартовала особенная выставка под открытым небом
35 лет Чернобыльской катастрофы: стартовала особенная выставка под открытым небом
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
Дожди и заморозки: синоптики обновили прогноз до конца апреля
Дожди и заморозки: синоптики обновили прогноз до конца апреля
Видео
Все видео
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
What is Ukraine: новое видео блогера покоряет сеть
What is Ukraine: новое видео блогера покоряет сеть
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Столичные нарушители: как наказывают посетителей и владельцев кафе
Интервью
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 387
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 396
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13086
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 423
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 378
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
четверг, 22 апреля 2021 11:43

Заработала украинская радиостанция

  Комментировать

22 апреля 1965 года создали второй канал Украинского радио - "Промінь". Самая отечественная музыкальная радиостанция, с которой звучала современная украинская музыка, сегодня празднует 56-летие.

Автор: nrcu.gov.ua
  Радио "Промінь" создали 56 лет назад
Радио "Промінь" создали 56 лет назад

На его волнах люди слушали американские хиты, народное творчество и еще никому не известных исполнителей, песни которых сегодня знает вся страна.

Неофициальный гимн Украины впервые прозвучал на "Промінь". Тарас Петриненко - украинский поэт и композитор. Известен как автор песни "Украина", длительное время была неофициальным гимном нашей страны. Впервые прозвучала в 1987 году именно в эфире радио "Промінь".

Впервые там прозвучали песня Скрябина - "Птицы", The ВЙО - "Звезды", Руслана - "Рассвет", ТНМК - "Сделай мне хип-хоп", Океан Эльзы - "Там, где нас нет", Тартак - "Безумные танцы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без цензуры и стереотипов: режиссер фильма "Мои мысли тихие" снял онлайн-сериал

На "Промінь" еще в коммерческие времена появилась программа молодых украинских интеллектуалов. Это одна из первых школ радиодиджеев под названием "Горячий компот".

Автор: nrcu.gov.ua
  Радио "Промінь" проводило прямые эфиры
Радио "Промінь" проводило прямые эфиры

Популярность программы даже стала причиной появления нескольких народных эвфемизмов. Например "порюмковать под "Компот" говорили, когда приглашали друзей вместе послушать свежий трехчасовой выпуск. Александр Рудяченко и Вероника Маковей, создатели шоу, говорили о своем проекте, что "это не программа, а состояние радиоэфира".

В 1992 году в Украине на выбор было 16 радиостанций, однако советское прошлое и строгое настоящее не подталкивали к каким-то неординарных форматов. Некоторым сложно представить, но тогда украинцы еще даже не слышали слова "хит-парад". Впервые узнали о нем это на радио "Промінь".

Каждое утро Ирина Бондаренко вместе с Олегом Горским знакомили слушателей с актуальными произведениями украинских исполнителей. Звучало 12 песен, две, за которые голосовали слушатели, взлетали. Получается, что хит-парад "Промінь" опередил культовую "Территорию А" на четыре года. Интересно, что некоторые вещи не меняются - украинская музыка всегда оставалась ключевым приоритетом.

Автор: stv.detector.media
  Впервые на радио "Промінь" звучала песня "Украина"
Впервые на радио "Промінь" звучала песня "Украина"

"Промінь" - это аудиоверсия Украины. В детстве каждое лето приезжал в Полтавскую, где приемник ловил его добрые волны. Люди общаются на украинском, музыка играет на украинском. Это важная вещь, которая повлияла на мою жизнь, когда я переехал в Украину", - говорит музыкант Олег Скрипка.

"Промінь" первый среди отечественных радиостанций начал создавать радиоконтент за сотни тысяч километров от студии. Непосредственно во время путешествия. Слушатели украинского радио в течение года еженедельно узнавали много интересного о культуре и жизни других стран. Таким образом тысячи украинцев "объехали" полмира на велосипеде - от Украины до самой Австралии!

"Я росла в небольшом городке на Кировоградщине. Родные много работали, но чтобы быть в курсе новостей и чтобы их во время работы сопровождала душевная музыка - включали "Промінь", - признается реперка Alyona Alyonа.

Автор: nrcu.gov.ua
  Коллектив радио "Промінь"
Коллектив радио "Промінь"

Появление прямых эфиров с приглашенными гостями связана тоже с "Промінь". Ранее шоу на радио выходили только в записи, после тщательного монтажа. К тому же на нем начали активно привлекать к общению слушателей. Сейчас невозможно представить утреннее шоу без общения бодрых ведущих с аудиторией, конкурсов и викторин, поздравлений и признаний в любви.

Если вам не принципиально, что именно слушать в данный момент, или вы просто не хотите заниматься сборкой собственных треклист, выбирайте одну из десятков радиостанций. Как и обычное эфирное радио, радио в интернете - это не только музыка, но и передачи, интервью, записи живых концертов. А еще - реклама. Без нее, к сожалению, никуда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заработала украинская радиостанция». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Заработала украинская радиостанция

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 10908
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8595
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 7209
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 6975
Заброшенная техника и больные дети - показали фото последствий Чернобыльской катастрофы
Заброшенная техника и больные дети - показали фото последствий Чернобыльской катастрофы
10
 Просмотров: 4635
Общество
Журнал "Країна": Чем стал Чернобыль для Украины. 35 лет после аварии
Журнал "Країна": Чем стал Чернобыль для Украины. 35 лет после аварии
 Просмотров: 9
Компании могут записаться на коллективную Covid-прививку: как это сделать
Компании могут записаться на коллективную Covid-прививку: как это сделать Просмотров: 72
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
 Просмотров: 117
Ветер и заморозки: погода не порадует в ближайшие дни
Ветер и заморозки: погода не порадует в ближайшие дни Просмотров: 171
"Атошники подпитывают коррупцию, против которой проливали кровь" - правозащитница
"Атошники подпитывают коррупцию, против которой проливали кровь" - правозащитница
 Просмотров: 378
Больше всего комментируют
4
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
4
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
2
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
1
Отмывали в лужах и сражались за количество: как в СССР сдавали бутылки - фото
Голосов: 56017
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть