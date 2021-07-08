На полигоне будут испытывать новейшее оружие. Фото: УП

В Херсонской области полноценно заработал крупнейший полигон ВСУ "Ягорлык".

В 2014 из-за оккупации Крыма военные потеряли испытательную площадку Государственного научно-испытательного центра "Чауда", сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Военным был нужен новый полигон. Зенитным ракетным войскам нужно было место для тренировки в ведении противовоздушной боя, проведения пусков зенитных управляемых ракет, испытания перспективного оружия.

Проектирование полигона "Ягорлык" началось в 2018 году. Строительство началось в конце 2019 года.

На полигоне развернули системы связи, наблюдения, охраны, инженерной разведки, построили помещение для работы и размещения персонала.

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Полигон имеет площадь около 3,7 тыс. га. На нем оборудовали пункт управления, модуль разведывательно-информационного центра, двойной модуль учебного корпуса, ангары, технические и складские помещения и т. Создали учебные классы с мультимедийными средствами. Работает солнечная электростанция и артезианская скважина.

В рамках совместных батальонных учений у оккупированного Крыма ЗРК "Оса-АКМ" отбили нападение авиации условного противника на колонну военной техники. Колонна подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" осуществила марш для изменения огневых позиций, сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.