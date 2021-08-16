Жара до +33°С и грозы: какой погодой начнется неделя

В Луцке и Ровно - небольшая облачность, но сухо. Фото: pixabay.com

В Украину возвращается жара. На юго-востоке будет сухо и солнечно, а в Донецкой, Луганской, некоторых западных и северных областях пройдут дожди.

Столбики термометров достигнут отметки +33°С, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией, которая будет преобладать сегодня в областных центрах.

В Киеве ожидается небольшая гроза и облачность. Температура воздуха днем составит +30°С.

Во Львове в понедельник также небольшая облачность и осадки. Днем +29°С.

В Луцке и Ровно - небольшая облачность, но сухо. Температура днем ожидается в пределах +29°С.

В Тернополе 16 августа днем термометры покажут +28°С, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, температура днем составит +29°С.

В Ивано-Франковске ожидается ливень и небольшая облачность, дневная температура будет достигать +30°С.

В Черновцах в понедельник - дождь и пасмурно. Днем будет стоять жара до +31°С.

В Виннице сегодня будет +30°С и небольшая облачность.

В Житомире пройдет небольшой дождь, днем воздух прогреется до +30°С.

В Кропивницком, Полтаве и Черкассах сегодня будет сухо. Небольшая облачность и +31°С.

В Одессе и Николаеве 16 августа - ясно и безоблачно. Температура днем будет в пределах +30...31°С.

В Херсоне в понедельник жара достигнет отметки +33°С, будет также ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха установится в пределах +17...30°С, небольшая облачность.

В Запорожье сегодня жара составит +31°С, ясно и безоблачно.

В Днепре и Харькове - ясно и безоблачно, температура днем достигнет +32°С.

В Симферополе в понедельник также ясно и безоблачно, +17...28°С.

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В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 числа. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но одновременно сухой октябрь.