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воскресенье, 15 августа 2021 10:05

В Украине - жара, спасатели предупредили о пожарной опасности

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В Украине - жара, спасатели предупредили о пожарной опасности
В воскресенье будет облачно, без осадков. Фото: pixabay.com

В воскресенье в Украине сохранится сухая и жаркая погода с температурой до + 32°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, пишет "Укрінформ"

На большей части территории страны будет небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью будет 11-16 °, днем 27-32 °; в Карпатах ночью 5-10°, днем около 20°.

В Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 14-19°, днем 23-28°.

В Киеве и Киевской области 15 августа без осадков. Температура ночью в столице 14-16°, днем около 30°; по области ночью 11-16°, днем 27-32°.

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Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила о пожарной опасности.

15 августа такая опасность есть в Харьковской, Луганской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Винницкой областях.

16 августа - в северных, центральных, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской и Луганской областях.

Какой будет погода на следующей неделе

16-17 августа преимущественно будет без осадков, лишь на крайнем западе страны днем в понедельник местами небольшие, в западных областях 17 августа умеренные кратковременные дожди, грозы.

Температура ночью 15-20°, днем 29-34°; 17 августа во западных областях ночью 12-17°, днем 23-28°.

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

Без осадков 18 августа будет на востоке и юго-востоке, 19 августа в западных, днем и в северных областях.

Температура в областях ночью 8-14°, днем 18-24°; в северных областях 18 августа ночью 13-18°, днем 24-29°, 19 августа ночью 11-16°, днем 21-26°; на остальной территории ночью 14-20°, днем 27-33°, 19 августа в центральных областях 24-29°.

В Киеве 18-19 августа кратковременный дождь, местами гроза, только днем 19 августа без осадков. Температура 18 августа ночью 13-18°, днем 24-29°; 19 августа ночью 11-16°, днем 21-26°.

В начале сентября погода в Украине будет летней. Продержится до 10 числа. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание.

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Дата
15
августа

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