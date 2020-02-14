Запустили услугу, которая упростит жизнь родителям младенцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вручил свидетельство о рождении ребенка родителям в Киевском городском роддоме №5.
Вручение состоялось во время презентации услуги "еМалятко" сегодня.
"Это документ, которым государство удостоверяет появление в вашей жизни нового человека, пополнение в вашей семье. Будьте счастливы, а мы сделаем все, чтобы государство вам не мешало, а помогало", - сказал Гончарук, обращаясь к родителям.
Он также призвал украинцев привыкать к тому, что государство - это сервис, который содержится за счет налогов, и он ежедневно будет становиться более качественным, сообщает корреспондент Укринформа.
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Он назвал, какими услугами смогут воспользоваться родители новорожденных.
1 — Государственная регистрация рождения ребенка;
2 - Регистрации места жительства родившегося ребенка;
3 - Назначение помощи при рождении ребенка;
4 - Регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
5 - Регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;
6 — Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
7 - Определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
8 — Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
9 — Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
10 - Назначение помощи многодетным семьям.
Впервые услуга "еМалятко" запустилась в начале января в Харькове, также она доступна в Луцке, Кривом Роге и Виннице.
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