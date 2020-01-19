Запустили флешмоб в память экипажа сбитого в Иране самолета МАУ

Фото: "Рубрика"

Писатель и музыкант Сергей Жадан в Facebook рассказал о флешмобе в поддержку родственников погибших в авиакатастрофе над Ираном.

Жадан с помощью флешмоба призывает вспомнить память экипажа рейса PS752 и поддержать украинских пилотов, которые ежедневно работают в небе, сообщает "Рубрика".

"Приобщаюсь сам и призываю присоединиться вас.

Условия такие:

⁃ Выскажи свои слова поддержки тем, кто в небе

⁃ Сложи бумажный самолетик

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⁃ Сними фото или видео, выложи на своей странице хэштегом #SafeSkySafeFly и #FlyUA

⁃ Передай эстафету поддержки двум друзьям

Передаю эстафету своим друзьям KOZAK SYSTEM", - написал Жадан.

8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся в Киев. На борту были 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них – 11 украинцев, также граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 28 погибших - дети. Позже Иран признал, что самолет был ошибочно сбит их ракетой.