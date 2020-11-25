Запустили чат-бота для борьбы с коррупцией в украинских медучреждениях

Чат-бот обновляется в режиме реального времени, является бесплатным и охватывает всю Украину. Фото: t.me/DoctorIvankaBot

Для выявления коррупции в медицинских учреждениях Украины запустили чат-бот "Медсестра Иванка", который работает в Viber и Telegram.

Об этом сообщили создатели чот-бота из общественной организации "Антикоррупционный штаб", пишет hromadske.ua.

"Ежедневно больницы тратят миллионы гривен на медицинские товары и услуги для борьбы с коронавирусом. И эти средства, мол, часто тратятся неэффективно, или же больные не получают бесплатное лечение, за которое государство уже заплатило. Если врачи утверждают, что в больнице нет необходимых лекарств или масок, то каждый может проверить эту информацию через нашу программу и пожаловаться на коррупцию", - рассказал исполнительный директор "Антикоррупционного штаба" Сергей Миткалик.

Чат-бот обновляется в режиме реального времени, является бесплатным и охватывает всю Украину.

"Медсестра Иванка" позволяет:

- оставить жалобу или сообщение о коррупции в медучреждении;

- подписаться на любую больницу и получать обновления о ее закупки;

- посмотреть статистику заболеваемости в любом населенном пункте страны;

- узнать о товарах, которые закупают больницы Украины, и их цены.

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С начала пандемии Covid-19 в Украине из больниц уволилось около 34 тыс. медработников. Министр здравоохранения отметил, что важно обращать внимание на то, в связи с чем медработник уволился. Среди основных причин - отсутствие достойной оценки труда врачей в Украине.