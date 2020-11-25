Запустили чат-бота для борьбы с коррупцией в украинских медучреждениях

Для выявления коррупции в медицинских учреждениях Украины запустили чат-бот "Медсестра Иванка", который работает в Viber и Telegram.
Об этом сообщили создатели чот-бота из общественной организации "Антикоррупционный штаб", пишет hromadske.ua.
"Ежедневно больницы тратят миллионы гривен на медицинские товары и услуги для борьбы с коронавирусом. И эти средства, мол, часто тратятся неэффективно, или же больные не получают бесплатное лечение, за которое государство уже заплатило. Если врачи утверждают, что в больнице нет необходимых лекарств или масок, то каждый может проверить эту информацию через нашу программу и пожаловаться на коррупцию", - рассказал исполнительный директор "Антикоррупционного штаба" Сергей Миткалик.
Чат-бот обновляется в режиме реального времени, является бесплатным и охватывает всю Украину.
"Медсестра Иванка" позволяет:
- оставить жалобу или сообщение о коррупции в медучреждении;
- подписаться на любую больницу и получать обновления о ее закупки;
- посмотреть статистику заболеваемости в любом населенном пункте страны;
- узнать о товарах, которые закупают больницы Украины, и их цены.
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С начала пандемии Covid-19 в Украине из больниц уволилось около 34 тыс. медработников. Министр здравоохранения отметил, что важно обращать внимание на то, в связи с чем медработник уволился. Среди основных причин - отсутствие достойной оценки труда врачей в Украине.
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