Запретили льготные билеты, работу бассейнов и богослужения в церквях - новые ограничения на Закарпатье

На Закарпатье объявили меры усиления карантина. Фото: zt.20minut.ua

В четверг 20 августа начали действовать дополнительные ограничения для территорий Закарпатской области, попавших в оранжевую зону.

Такое решение приняли накануне на внеочередном заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

В частности, отныне запретили работу внутри помещений - для предприятий общественного питания и проведения богослужений в религиозных учреждениях.

Полностью запретили работу заведений, где проводят массовые развлекательные мероприятия - свадьбы, дни рождения и тому подобное.

Также закрыли бассейны, в том числе такие, которые работают на открытом воздухе.

Запретили продажу билетов на железнодорожные перевозки по льготным ценам для пассажиров льготных категорий.

"Именно люди этих групп относятся к высшей группе риска тяжелого течения заболевания Covid-19", - считают в комиссии.

В районах и городах Закарпатской области наблюдается еженедельный прирост выявленных случаев заболевания Covid-19 от 6% до 10%.

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Постоянно растет уровень заболеваемости коронавирус в Виноградовском, Межгорском районах и городе Ужгород - эти регионы и попали в "оранжевую" зону.

Так, показатель заболеваемости в Виноградовском районе на 100 000 населения вырос с 72, 9 до 83,6 за три дня - с 16 до 19 августа. В Межгорском за этот период представительных заболеваемости увеличился более чем в 2 раза: с 54,9 до141,5 на 100 000 населения.

Количество лиц, госпитализированных с подозрением и подтвержденным Covid-19 в профильные учреждения здравоохранения, вырос с 513 до 582 пациентов. Количество пациентов, находящихся на ИВЛ, за это время увеличилось с 13 до 16.

В Ужгороде городские власти приняли решение об усилении карантинных мероприятий. Соответствующее решение было принято в связи с тем, что город попал в "оранжевую" зону карантина. Как отмечается, увеличение количества больных коронавирусом в городе фиксируют уже две недели